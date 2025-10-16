Лавров: в ближневосточное урегулирование надо вернуть принцип двух государств

Это необходимо для того, чтобы процессы гуманитарного характера способствовали созданию условий для политического решения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил за скорейшее восстановление урегулирования на Ближнем Востоке на принципе двух государств - Израиля и Палестины.

"Для того, чтобы начатые сейчас процессы, прежде всего гуманитарного характера, способствовали созданию условий для политического решения, для решения, которое будет устранять первопричины палестина-израильского и арабо-израильского конфликта, очень важно как можно скорее возобновить политический процесс ближневосточного регулирования на основе решений Организации Объединенных Наций, которые предусматривают создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - указал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой.