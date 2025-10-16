Лавров поблагодарил Марокко за взвешенную позицию по ситуации на Украине

В Рабате, как и в большинстве других столиц глобального Юга и Востока, понимают, что устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин кризиса, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия признательна Марокко за взвешенную и сбалансированную позицию по ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой.

"Мы выразили признательность нашим коллегам за их сбалансированную, взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее. В Рабате, как и в большинстве других столиц глобального Юга и глобального Востока, понимают, что устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин кризиса", - отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, в первую очередь речь идет об угрозах безопасности России, которые долгие годы создавал блок НАТО, приближая свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам и используя Украину как плацдарм для создания угроз для РФ. "Во-вторых, это грубейшие нарушения, включая законодательные запреты прав русского и русскоязычного населения Украины. Не только языковых, но и религиозных прав, когда наряду с запретом русского языка была запрещена еще и каноническая Украинская православная церковь", - указал глава российского дипведомства.