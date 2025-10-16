Матвиенко: поддержка русского языка - инвестиция в научное сотрудничество СНГ

Это не вопрос политической конъюнктуры, заявила председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Поддержка русского языка не является вопросом политической конъюнктуры, это инвестиция в развитие образовательного, научного и культурного сотрудничества между странами СНГ. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Наша общая задача - сохранять и укреплять позиции русского языка, делать его изучение доступным и привлекательным, особенно для молодежи. Поддержка русского языка - это не вопрос политической конъюнктуры, это инвестиция в наше общее будущее, в развитие образовательного, научного и культурного сотрудничества. Благодарю всех, кто поддержал инициативу проведения конференции и выступил ее соорганизатором и партнером. Убеждена, что мероприятие станет востребованной площадкой для конструктивного диалога", - прочитала обращение Матвиенко на международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ" сенатор Людмила Скаковская.

Матвиенко также отметила, что на конференции, посвященной роли русского языка в интеграционных процессах на пространстве СНГ, планируется рассмотреть вопросы сохранения наследия языка, его "современного звучания" в науке, образовании, праве, культуре, социальных медиа и деловой коммуникации. Особое внимание будет уделено актуальным языковым формам, в том числе текстам, создаваемым с помощью искусственного интеллекта, добавила Матвиенко.