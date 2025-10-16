МИД РФ назвал неоколониализм серьезным вызовом для принципов Устава ООН

Директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов отметил, что процесс деколонизации, возглавляемый СССР, был прямым следствием осуществления права народов на самоопределение

КАМПАЛА /Уганда/, 16 октября. /ТАСС/. Современный неоколониализм является серьезной проблемой для воплощения целей и принципов Устава ООН. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на 19-й министерская конференция Движения неприсоединения.

"В декабре этого года исполняется 65 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей исторической резолюции 1514 и Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Процесс деколонизации, возглавляемый Советским Союзом, был прямым следствием осуществления права народов на самоопределение, - сказал дипломат. - К сожалению, колониализм в современных формах остается одной из самых серьезных проблем для реализации целей и принципов Устава ООН. Появляются новые и все более изощренные неоколониальные практики".

Логвинов отметил, что сейчас в мире наблюдаются "сложные кризисы, которые угрожают развитию и безопасности". "Терроризм, изменение климата, продовольственная нестабильность, геополитическая напряженность и региональные конфликты ослабили фундаментальные опоры многосторонности. В этих обстоятельствах Движение неприсоединения становится площадкой для инклюзивного и конструктивного диалога", - добавил он.

По словам дипломата, сила Движения неприсоединения "определяется коллективным выражением приверженности целям и принципам Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, признанием центральной координирующей роли ООН и суверенного равенства государств".

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась первая конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 18 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.