МИД РФ назвал неоколониализм серьезным вызовом для принципов Устава ООН
КАМПАЛА /Уганда/, 16 октября. /ТАСС/. Современный неоколониализм является серьезной проблемой для воплощения целей и принципов Устава ООН. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на 19-й министерская конференция Движения неприсоединения.
"В декабре этого года исполняется 65 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей исторической резолюции 1514 и Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Процесс деколонизации, возглавляемый Советским Союзом, был прямым следствием осуществления права народов на самоопределение, - сказал дипломат. - К сожалению, колониализм в современных формах остается одной из самых серьезных проблем для реализации целей и принципов Устава ООН. Появляются новые и все более изощренные неоколониальные практики".
Логвинов отметил, что сейчас в мире наблюдаются "сложные кризисы, которые угрожают развитию и безопасности". "Терроризм, изменение климата, продовольственная нестабильность, геополитическая напряженность и региональные конфликты ослабили фундаментальные опоры многосторонности. В этих обстоятельствах Движение неприсоединения становится площадкой для инклюзивного и конструктивного диалога", - добавил он.
По словам дипломата, сила Движения неприсоединения "определяется коллективным выражением приверженности целям и принципам Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, признанием центральной координирующей роли ООН и суверенного равенства государств".
Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась первая конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 18 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.