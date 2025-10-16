Постпред РФ: существование механизма атрибуции в ОЗХО подрывает доверие к ней

Владимир Тарабрин напомнил, что решение было "продавлено голосованием"

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Учреждение в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивного механизма, который предусматривает расследование случаев применения таких вооружений и нахождение "виновных", подрывает доверие к организации. Об этом в беседе с ТАСС заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Учреждение атрибутивного механизма, противоречащего положениями Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО - прим. ТАСС) и вторгающегося в исключительные прерогативы Совбеза ООН, самым негативным образом не только повлияло на доверие к этой организации, но и сказалась на качестве и эффективности ее работы", - заявил он. Тарабрин напомнил, что решение по атрибуции было "продавлено голосованием", на основе которого была создана Группа по расследованию и идентификации (ГРИ), деятельность которой "не имеет ничего общего" с профессиональным расследованием фактов применения химического оружия. По словам дипломата, ГРИ, узурпировав "право на истину", "штампует" доклады, отвергая любую критику и опровержения со стороны государств - участников ОЗХО.

Постпред напомнил, что ярким примером манипулирования фактами в ГРИ стали события в сирийском городе Дума, где, по утверждению ряда западных государств, было применено химоружие.

"Махинации техсекретариата по этой провокации хорошо задокументированы и доказаны, у независимых международных экспертов сомнений не вызывают", - резюмировал он.

События в Думе

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 мск, из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Ни одна из ракет не входила в зону ответственности средств ПВО РФ в Тартусе и Хмеймиме, российские противовоздушные комплексы не применялись.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля того же года в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели через два дня обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.