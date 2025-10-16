Постпред РФ: Москва не исключает попыток срыва визита экспертов ОЗХО в Россию

Владимир Тарабрин охарактеризовал процесс организации визита как "тест на профпригодность" техсекретариата и его готовность реагировать на любые факты нарушения Конвенции по запрещению химического оружия

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Российские власти не исключают, что оппоненты Москвы попытаются сорвать визит экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в РФ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.

"В настоящее время мы ведем активные консультации относительно нашего запроса направить в Россию экспертов техсекретариата ОЗХО. Не исключено, что наши оппоненты постараются сделать все возможное, чтобы не допустить такой поездки", - заявил он. На этом фоне дипломат охарактеризовал процесс организации визита как "тест на профпригодность" техсекретариата и его готовность реагировать на любые факты нарушения Конвенции по запрещению химического оружия.