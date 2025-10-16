Захарова назвала изуверством дискриминацию спортсменов по национальности

Такое явление не имеет право на существование, считает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отстранение спортсменов от международных соревнований по национальным признакам является изуверством, которое не имеет право на существование. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В четверг юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.

"Мы видим, как по такому же принципу дискриминируются спортсмены и других государств, но мы видим, что есть уже ответы в правовом сегменте. Как мне кажется, важнее всего, что само сообщество, спортсмены, зрители, спортивная аудитория должны дать этому свой решительный ответ. Что это не устраивает людей в первую очередь, этому должен наступить какой-то конец. Это изуверство, которое не имеет права на существование", - отметила Захарова.

"Мы много лет говорили, что это не просто случайность, не просто политическая ангажированность, а это настоящая дискриминация. Дискриминация по национальному признаку, гражданскому признаку, признаку принадлежности к определенной цивилизации. Теперь это знаем не только мы, а все. К сожалению, не мы первые, не мы последние", - добавила собеседница ТАСС.

2 марта 2022 года Международная федерация настольного тенниса временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах. На следующий день ETTU отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2021/22. Позднее апелляционная комиссия европейского союза допустила "Факел-Газпром" и УГМК к Лиге чемпионов, назвав решение об отстранении российских клубов дискриминационным, и постановила пересмотреть результаты турнира в сезоне-2021/22. "Факел-Газпром" и УГМК должны были разыграть между собой путевку в финал Лиги чемпионов, куда вышла германская "Боруссия" из Дюссельдорфа, которую ETTU в итоге признал победителем турнира. Позднее ETTU сообщил, что в турнире сезона-2021/22 не будет победителя.

В июне 2024 года CAS отменил решение ETTU о неприглашении российских спортсменов и официальных лиц на соревнования под эгидой организации. При этом CAS оставил в силе решение ETTU о запрете использования национальной символики, а также государственного флага и гимна.