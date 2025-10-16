ТАСС: "демократическую Украину" в случае выборов ждет переход к военной диктатуре

Гражданам республики давно понятно, что никакой "свободы" и "демократии" в стране не было и нет, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Запад устал играть в комедию под названием "демократическая Украина" и манипуляциями с опросами общественного мнения по теме президентских выборов готовит население страны к военной диктатуре. Такое мнение выразили ТАСС в российских силовых структурах.

По их данным, ранее украинские социологи опубликовали итоги опроса, согласно которым экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный и глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) значительно бы обошли Владимира Зеленского в случае проведения в стране президентских выборов. Как считают в силовых структурах, такие опросы, подготовленные по заказу Запада, "заставляют нервничать офис Зеленского", потому что в случае утраты власти ему придется нести личную ответственность за все произошедшее в последние годы. Именно с этим, отметил собеседник ТАСС, связаны попытки избавиться от "политических конкурентов", одним из которых Зеленский считает бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова.

"На Западе устали играть в комедию под названием "демократическая Украина" от "95-го Квартала". Сейчас даже самым недалеким гражданам давно понятно, что никакой "свободы" и "демократии" в стране не было и нет. А подобными манипуляциями с опросами общественного мнения население готовят к тому, что в дальнейшем их страну ждет не "вильна краина", а военная диктатура. Кто ее будет представлять [Залужный или Буданов], им любезно предоставят возможность выбрать самим", - сказал собеседник агентства.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Ранее петиция в адрес Зеленского с соответствующим требованием меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Автор обращения аргументировал его подачу тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова гражданства РФ. Труханов опровергает факт наличия у него российского гражданства.