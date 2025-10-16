Статья

Саммит РФ - США и "труднейший конфликт" на Украине. О чем говорили Путин и Трамп

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор, который продлился практически 2,5 часа. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа была содержательной, предельно откровенной и доверительной.

Он сообщил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в Будапеште. По словам помощника российского президента, это "действительно очень важный момент".

ТАСС собрал основные заявления Ушакова.

О новом саммите РФ - США

Трамп предложил в качестве возможного места проведения саммита Будапешт, Путин эту идею "сразу же поддержал".

Подготовка встречи лидеров начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "По мере работы представителей, по мере работы министра иностранных дел [РФ] и госсекретаря [США] уже, наверное, прояснится, когда можно будет организовывать и сам саммит", - указал Ушаков.

Со своей стороны лидеры двух стран договорились оставаться на связи.

О ситуации в зоне СВО и украинском урегулировании

Путин рассказал Трампу, что ВС РФ "полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения". При этом российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в "достижении мирного политико-дипломатического решения" конфликта.

Со своей стороны Трамп указал на необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что это самый трудный для разрешения конфликт. "Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы", - сообщил Ушаков.

Как считает Ушаков, Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября учтет все тезисы, которые представил ему Путин в ходе прошедшего телефонного разговора.

О возможных поставках Киеву ракет Tomahawk

Путин и Трамп обсудили также вопрос возможной поставки Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву.

Как заявил российский лидер, поставки Украине Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб двусторонним отношениям, "не говоря уже о перспективах мирного урегулирования".

О двусторонних отношениях

Как указал Путин, нынешняя конфронтация между Россией и США "выглядит парадоксально" с учетом истории отношений двух стран, особенно в годы Второй мировой войны. "С обеих сторон говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран", - указал Ушаков.

По его словам, Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине открывало бы "колоссальные перспективы" для экономического сотрудничества США и России.

О ситуации в секторе Газа

Путин, кроме того, поздравил Трампа с нормализацией в секторе Газа. "Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира", - отметил Ушаков.

Российский лидер также изложил Трампу позицию Москвы по урегулированию на Ближнем Востоке: "Была изложена принципиальная позиция России в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на общепризнанной международной правовой основе, которая гарантировала бы устойчивый мир всем народам региона".