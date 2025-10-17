Мэр Пухов: системы РЭБ подавляют большую часть атакующих Энергодар дронов ВСУ

Удары БПЛА противника в основном приходятся по специальному оборудованию, которое установлено для противодействия как раз таким атакам, рассказал глава муниципалитета

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 17 октября. /ТАСС/. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляют большую часть украинских дронов, пытающихся атаковать гражданскую инфраструктуру Энергодара, сообщил ТАСС мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"В основном удары приходятся по узлам связи, по антеннам и вышкам сотовой связи, по тому специальному оборудованию, которое установлено для противодействия как раз атакам дронов-камикадзе. К счастью, нам большинство дронов удается подавить - погасить системами РЭБ, они не достигают своей цели. Тем не менее, некоторые дроны прорываются и наносят поражение по тем объектам, по которым они направлены", - сказал Пухов.

Он подчеркнул, что ситуация в городе напряженная. Однако российские военные и местные и власти всегда "во всеоружии" и "полной боевой готовности", чтобы в любой момент среагировать на любую нештатную ситуацию.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники ЗАЭС и члены семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль РФ, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ. ВСУ четвертый год обстреливают атомную станцию и город из артиллерии, атакуют дронами.