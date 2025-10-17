Мирошник: украинский конфликт затухнет за месяцы без денег НАТО

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима, альянс и западные страны пытаются играть в только понятные им игры с трактовками и попытками себя обелить

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украинский конфликт затухнет за считанные месяцы, если НАТО перестанет финансировать киевский режим. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Как только НАТО и западные союзники Украины прекращают финансирование и предоставление вооружения Украине, конфликт затухнет, наверное, за считанные месяцы, если не недели, - сказал он. - Поэтому вот если этим господам хотя бы отчасти жалко украинское население, которое сегодня погибает ежесуточно, то они могли бы пойти самым простым и понятным путем, который даст гарантированный результат".

По его словам, НАТО и Запад пытаются играть в только понятные им игры с трактовками и попытками себя обелить и назначить виновного в том, что сегодня происходит на территории Украины. "НАТО создали угрозу. НАТО является одной из первопричин сложившегося конфликта, - указал Мирошник. - НАТО нарушило обязательства конца 80-х годов, когда было сказано, что они не на дюйм продвинуться на восток, в сторону России. Это все было нарушено".