Депутат Бородай: если Киеву не дадут Tomahawk, он будет получать оружие от ЕС

Как отметил политик, раньше страны Европы в военном отношении были в определенной степени сателлитами США, но последние годы ситуация изменилась

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в случае отказа президента США Дональда Трампа предоставить ему крылатые ракеты Tomahawk будет просить оружие у Европы и получит его. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

"Конечно, Зеленский всегда будет просить дополнительное оружие в Европе, и <…> давайте будем реалистами - он будет, к сожалению, его получать. Тем более, что Европа почти уже четыре года занималась преимущественно тем, что возрождала свой военно-промышленный комплекс, который был ею в значительной степени утрачен", - сказал он, комментируя возможный отказ Трампа поставить Киеву ракеты Tomahawk.

Как отметил Бородай, раньше страны Европы в военном отношении были в определенной степени сателлитами США, но последние годы ситуация изменилась, и они взялись за наращивание ВПК. Депутат также напомнил, что ряд европейских стран активно развивает совместные проекты с Украиной, в том числе в производстве дронов, боеприпасов и роботизированных комплексов.