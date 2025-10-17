Медведев ознакомился с устройством комиссариатов в Астраханской области

Зампредседателя Совбеза рассказали о процедуре отправки электронных повесток через "Госуслуги", показали интерактивные терминалы для оказания услуг

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астраханскую область ознакомился с современным устройством военных комиссариатов на примере подобных объектов в регионе. Местные военные провели для него экскурсию и рассказали, как устроена работа с военнослужащими и призывниками.

Так, Медведеву показали территорию военного комиссариата Астраханской области, рассказали о процедуре отправки электронных повесток через "Госуслуги", интерактивные терминалы для оказания услуг.

По словам руководства комиссариата, они комплектуют батальон 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии. Медведев пожелал военным удачи в их работе.