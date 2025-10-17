Захарова не исключила провокации косоваров на муниципальных выборах в Косове

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, в каких условиях "Сербский список", остающийся крупнейшей партией косовских сербов, шел на эти выборы

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Успех партии "Сербский список" на муниципальных выборах в Косове станет важным достижением для сербов, поэтому в преддверии второго тура выборов 9 ноября можно ожидать новых провокаций со стороны косоваров. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Несмотря на жесткое давление, "Сербский список" выступил достойно и уже в первом туре одержал убедительную победу в девяти из десяти сербонаселенных муниципалитетов. Речь идет о важном шаге, который должен помочь сербам вернуть контроль над четырьмя северными районами, где с мая 2023 года власть узурпировали самозваные мэры-албанцы. Нет сомнений, что Альбин Курти постарается этому помешать, и в преддверии второго тура выборов 9 ноября впору ожидать новых провокаций со стороны косоваров", - отмечается в комментарии.

Захарова также напомнила, в каких условиях "Сербский список", остающийся крупнейшей партией косовских сербов, шел на эти выборы. В частности, партии пытались отказать в регистрации, изгнали ее представителей из территориальных избирательных комиссий, не хотели пускать на участки журналистов сербоязычных СМИ. "В так называемом парламенте Косова албанцы с грубым нарушением правовой процедуры протащили на пост "вице-спикера" лояльного Приштине и лично и. о. "премьера" А. Курти марионеточного серба, который не имеет мандата представлять проживающее в крае неалбанское население", - подчеркнула она.

"Массовая поддержка, которую получил "Сербский список", свидетельствует о неизменно высоком доверии косовских сербов к президенту Сербии Александару Вучичу и курсу Белграда на отстаивание интересов соплеменников в южной провинции страны", - подчеркнула дипломат.