МИД РФ выразил соболезнования Найроби в связи со смертью экс-премьера

В Москве с глубоким прискорбием восприняли известие о смерти выдающегося государственного и общественного деятеля Кении Раилы Одинги, сыгравшего важную роль в новейшей политической истории своей страны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия выражает искренние соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Кении Раилы Одинги. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В России помнят и ценят уважительное отношение Одинги к нашей стране, его стремление поддерживать и развивать конструктивный диалог и взаимопонимание между двумя государствами. Российская сторона выражает искренние соболезнования семье и близким Одинги, а также руководству и народу Кении", - указали в министерстве.

В сообщении подчеркивается, что в Москве с глубоким прискорбием восприняли известие о смерти выдающегося государственного и общественного деятеля Кении Одинги, сыгравшего важную роль в новейшей политической истории своей страны.

В дипведомстве отметили, что на протяжении десятилетий Одинга занимал ключевые посты в правительстве и парламенте, пользовался заслуженным авторитетом не только внутри страны, но и за ее пределами. "Он внес весомый вклад в укрепление национального единства Кении, упрочения ее позиций на международной арене", - добавили на Смоленской площади.

Одинга, проходивший лечение в индийском городе Кочи, умер в среду утром от остановки сердца в возрасте 80 лет. Экс-премьер потерял сознание во время утренней прогулки по территории аюрведического центра и был доставлен в близлежащую больницу, где врачи констатировали его смерть.

Одинга являлся неизменным лидером оппозиционной партии "Оранжевое демократическое движение", основанной в 2005 году. Он безуспешно баллотировался на пост президента страны пять раз - в 1997, 2007, 2013, 2017 и 2022 годах. В период с 2008 по 2013 год занимал должность премьер-министра.