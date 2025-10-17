ТАСС: полицию охраны Украины могут отправлять на сложные участки фронта

В российских силовых структурах рассказали, что полиция охраны сменит солдат нацгвардии, которых отправят на фронт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Подразделения полиции охраны сменят нацгвардию Украины в охране особо важных объектов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах, добавив, что в случае необходимости военнослужащие полиции охраны также могут быть отправлены на фронт.

Там отметили, что в Сумской области начался набор добровольцев в полицию охраны, которые должны быть направлены на охрану особо важных объектов. Собеседник агентства уточнил, что с ними на связь вышел военнослужащий нацгвардии Украины, подтвердив, что полиция охраны сменит солдат нацгвардии, которых отправят на фронт.

"Причин такому решению несколько: во-первых, нацгвардейцы уже имеют опыт обращения с оружием, а некоторые и боевой опыт; во-вторых, подразделения полиции охраны могут совмещать охрану особо важных объектов с военной подготовкой и, в случае необходимости, могут быть отправлены на угрожаемые участки фронта", - пояснил собеседник ТАСС.

По его словам, военнослужащему нацгвардии Украины уже поступил приказ на передислокацию на один из участков фронта, где идут ожесточенные бои.