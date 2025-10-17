Игоря Костюченко назначили замглавы Минтранса
19:04
обновлено 19:36
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко на должность заместителя министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Другим распоряжением премьер освободил от этой должности Виктора Тимофеева по его просьбе.