Игоря Костюченко назначили замглавы Минтранса

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от этой должности Виктора Тимофеева по его просьбе

Замглавы Минтранса Игорь Костюченко © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко на должность заместителя министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Другим распоряжением премьер освободил от этой должности Виктора Тимофеева по его просьбе.