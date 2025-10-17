В Госдуме назвали троллингом вопрос Трампа к Зеленскому о тоннеле между РФ и США

Депутаты Виктор Водолацкий и Александр Бородай считают, что американский президент слегка издевается над собеседником

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вопрос президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому о перспективе создания тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом вызван желанием "потроллить" Зеленского. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

На встрече с Зеленским в Белом доме Трамп спросил, как он относится к строительству тоннеля между РФ и США, отметив, что самому ему идея кажется интересной. В ответ Зеленский заявил, что ему не нравится эта идея.

"Понятно, что Зеленский <...> высказал свое недовольство этим, что ему это очень не нравится. Кто бы у него спрашивал. Просто Трамп его троллит", - сказал Водолацкий, подчеркнув, что вопрос Трамп задал с издевкой, и мнение Зеленского никому не интересно.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай. "Трамп просто недолюбливает Зеленского, это довольно очевидно. И слегка над ним издевается. Трампу такой союзник как Зеленский достался по наследству. Так что он относится к этому наследству в виде Зеленского с [долей] юмора", - сказал собеседник агентства.