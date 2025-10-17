Захарова: словами о военных планах Киева Сикорский поясняет милитаризацию Европы

Так официальный представитель МИД РФ ответила на комментарий министра иностранных дел Польши, что Украина будет вести боевые действия в течение еще трех лет

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заявлениями о готовности Киева вести боевые действия еще три года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объясняет населению милитаризацию Западной Европы и призывает затянуть пояса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Царьград".

Сикорский ранее заявил в интервью агентству Reuters, что Украина будет вести боевые действия в течение еще трех лет. Глава МИД добавил, что Евросоюз "готов придерживаться этого курса как минимум три года". Он также отметил, что со стороны сообщества "было бы безответственным не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками".

"Это та самая партия агрессивно настроенных, душевно нездоровых, которые прокачивают тему, которая должна объяснить милитаризацию Западной Европы. Кому объяснить? Своему собственному населению, которому нужно, как они постоянно повторяют, потуже затянуть пояса. Хотя пояса уже где-то в районе шеи, но все равно надо потуже, обязательно поясами затянуться", - сказала Захарова.