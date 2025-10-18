Захарова: киевский режим устроил своими преступлениями ад в центре Европы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Киевский режим убивал жителей Курской области, устроил ад в центре Европы, а европейские страны дают на это деньги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС.

"В Курской области массовые захоронения людей, которых убил киевский режим и захоронил в этих массовых могилах, - сказала Захарова. - Жителей Курской области, как и жителей Донецка, Луганска, сегодня в XXI веке уничтожали массово так же, как их уничтожали при нацистах и фашистах 90 лет назад".

"Вы понимаете, что речь идет о европейском континенте. Этот ад сегодня уже в центре Европы, - отметила дипломат. - Страны НАТО, европейский сегмент натовских стран находится в абсолютном состоянии зомби, они каждый день дают на это деньги. Они еще осуществляют давление на президента США Дональда Трампа, чтобы он дал еще более технологические средства убийства".