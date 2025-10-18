Захарова: демонизация России нужна ультралибералам США для борьбы с Трампом

Официальный представитель МИД РФ отметила, что если говорить о цивилизационных ценностях, то Россия и американский президент "в этом смысле очень близки"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Процесс демонизации России в Соединенных Штатах был начат американскими ультралибералами для борьбы с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС.

"Демонизация России нужна была не Америке. Американские люди, народ Америки, не имел никакого отношения к демонизации России", - отметила дипломат. Она напомнила, что сама жила среди американцев, общалась с ними каждый день. По ее словам, "главная задача американцев - пойти на работу, дожить до пятницы, отдохнуть в субботу, сходить в церковь, в синагогу, в мечеть в субботу или в воскресенье и набраться сил для того, чтобы начать следующую неделю, чтобы заработать денег, накормить себя, накормить детей, дать возможность образования или просто какой-то профессии своему поколению".

"Это главное, что волнует американцев. Это единственное, что их волнует. Остальное им накидывают как идеологическую надстройку, - подчеркнула Захарова. - Демонизация России нужна была американским ультралибералам для того, чтобы бороться с Трампом". Как отметила официальный представитель МИД РФ, если говорить о цивилизационных ценностях, то Россия и Трамп "в этом смысле очень близки". Он является частью той мощной группы, а, вернее, "сути американского общества, которая хранит традиционные ценности, которая не отвергает прогресса, но которая говорит о том, что человек - это не тварь, это не животное, это не какой-то слизняк, над которым можно проводить эксперименты", подчеркнула дипломат.

"Человек - это уникальное явление, которое создано по образу и подобию Божьему. И в этом смысле мы имеем общие точки соприкосновения. И для того, чтобы нанести удар по Трампу, американским либеральным демократам нужно было, как они считали, выбить Россию из повестки. А как это можно было сделать? Придумав, демонизировав этот образ", - пояснила Захарова.

Официальный представитель дипведомства РФ добавила, что "все, что происходит и вокруг Украины, все, что происходит сейчас на европейском континенте, "заварено" было, создано было руками американских ультралибералов, их сетью по Европе для того, чтобы оказывать давление через Россию опять же на него".