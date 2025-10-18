МИД РФ: поддержка антиколониальной резолюции подтверждает ее востребованность

Документ планируется внести на рассмотрение в ходе пленарной сессии Генассамблеи ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Убедительная поддержка антиколониальной резолюции подтверждает ее востребованный и объединительный характер, Группа друзей в защиту Устава ООН (ГДУ) планирует внести документ на рассмотрение в ходе пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"16 октября четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию "Международный день против колониализма во всех его формах и проявлениях", проект которой был подготовлен Группой друзей в защиту Устава ООН при активном участии России. Соавторами документа выступили 23 государства, среди которых, наряду с членами группы, Алжир, Ангола, Ботсвана, Того и ЮАР. <...> Убедительная поддержка резолюции наглядно подтверждает ее востребованный, конструктивный и объединительный характер. В ближайшее время ГДУ намерена внести документ на рассмотрение в ходе пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - отметили в ведомстве.