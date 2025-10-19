Путин на неделе поучаствует в съезде РГО

Президент РФ также проведет совещание с Совбезом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в XVII съезде Русского географического общества (РГО), который пройдет 22-23 октября в Государственном Кремлевском дворце.

О планах главы государства сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, на будущей неделе российский лидер будет заниматься вопросами демографии. Путин также проведет традиционное оперативное совещание с членами Совбеза РФ.