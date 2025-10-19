Дмитриев назвал вирусной идею тоннеля между Россией и США

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп назвал предложение "интересным", отметил глава РФПИ

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Идея возведения тоннеля, соединяющего Россию и США, стала вирусной. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию с Аляской, Евразией и США, стал вирусным (около 2 млн просмотров). [Президент США Дональд] Трамп назвал его "интересным", [Владимиру] Зеленскому он не понравился", - написал Дмитриев в Х.

Ранее Дмитриев заявил о начале обсуждений строительства тоннеля между РФ и США. По его данным, тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.