Посол РФ заявил о готовности сотрудничать с новыми властями Боливии

Взаимодействие должно быть прагматичным, отметил Дмитрий Верченко

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать с новыми властями Боливии на прагматичной и взаимовыгодной основе. Об этом заявил ТАСС посол РФ Дмитрий Верченко после оглашения результатов подсчета голосов на выборах президента, согласно которым победу одержал сенатор Родриго Пас.

"Перед новым правительством открывается непростая политическая и экономическая панорама. Со своей стороны будем готовы сотрудничать с новыми властями на прагматичной взаимовыгодной основе по всем направлениям", - сказал он.

Дипломат отметил, что посольство внимательно следило за ходом второго тура выборов. "Публикация официальных результатов, подтвердивших победу Родриго Паса, сопряжена с рядом заявлений о возможных нарушениях в ходе голосования, однако едва ли итоги плебисцита будут пересмотрены", - добавил посол.

Верховный избирательный суд Боливии опубликовал предварительные результаты подсчета голосов, согласно которым Пас заручился поддержкой 54,61% избирателей. Как заявил на пресс-конференции председатель Верховного избирательного суда Оскар Ассентеуфель, эти итоги носят предварительный характер, "тенденция необратима".

Пас, сын экс-президента Боливии Хайме Паса Саморы, руководившего страной в 1989-1993 годах, предлагает децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов, а также внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса. При этом политик выступает против привлечения кредитов международных финансовых организаций для осуществления своей программы. Пас считает необходимой активизацию контактов Боливии со всем миром, отдавая приоритет восстановлению отношений с США и развитие регионального сотрудничества, в том числе в рамках Южноамериканского общего рынка ("Меркосур").

Избранный президент вступит в должность 8 ноября.