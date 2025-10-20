В РФ могут начать лишать разрешения на временное проживание за пьяное вождение

Руководитель фракции "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов счел, что принятие законопроекта поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений правил дорожного движения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Законопроект об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание для мигрантов за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения внесут на рассмотрение Госдумы руководитель фракции "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов и депутат фракции Федот Тумусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Государственной Думы законопроект о лишении мигрантов разрешения на временное проживание в России за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соавтором инициативы выступил депутат Госдумы Федот Тумусов", - говорится в сообщении.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", расширив перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание в РФ. Предлагается дополнить перечень случаями управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на территории РФ либо за ее пределами.

"Уверен, что принятие законопроекта "Справедливой России" поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений правил дорожного движения", - рассказал Миронов ТАСС.