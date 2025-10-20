Реклама на ТАСС
Путин освободил от должности главу упраздненного управления своей администрации

Игоря Маслова освободили от должности начальника ликвидированного ранее управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами
07:15
© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжил процесс оптимизации структуры администрации главы государства. Своим указом он освободил Игоря Маслова от должности начальника ликвидированного ранее управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

© Официальный интернет-портал правовой информации

Это управление - как и по приграничному сотрудничеству - было в августе упразднено другим указом главы государства. Как отмечалось тогда в документе, сотрудники ликвидируемых подразделений должны были продолжать работу до появления новых указов, - а организационные решения должны были последовать в трехмесячный срок.

На смену обоим управлениям пришло новое - по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, курировать его будет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. 

