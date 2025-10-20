Лавров: в недружественных странах много тех, кто симпатизирует России

Глава МИД РФ отметил, что Москва успешно работает над формированием более справедливого, многополярного миропорядка

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объединительная линия РФ пользуется поддержкой мирового сообщества, даже в недружественных странах немало тех, кто симпатизирует России и разделяет ее ценности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам XVII Ассамблеи Русского мира.

"Совместно с союзниками и единомышленниками Россия успешно работает над формированием более справедливого, многополярного миропорядка, опирающегося на принципы Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи, - сказал он. - С удовлетворением констатирую, что наши созидательные и объединительные линии пользуются самой широкой поддержкой мирового сообщества. Даже в странах, чьи правительства принимают недружественные действия, немало тех, кто симпатизирует России, разделяет наши традиционные, духовно-нравственные ценности. Мы это знаем, видим и этим дорожим".

Как отметил Лавров, важнейшим фактором цивилизационного единства России является русский язык. "В качестве председателя попечительского совета фонда "Русский мир" хотел бы заверить вас, что министерство иностранных дел прилагает и продолжит прилагать серьезные усилия в целях расширения пространства русского языка и культуры в мире, укрепления сотрудничества со всеми, кто не равнодушен к истории, к современному состоянию и перспективам нашего общего русского мира", - заключил министр.