Россия может принять участие во встрече по восстановлению Газы

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов сообщил, что встреча пройдет в Египте в ноябре

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Россия может рассмотреть вопрос участия в конференции по восстановлению сектора Газа, которая состоится в Египте в ноябре, если получит официальное приглашение. Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

"Если нам поступит официальное приглашение на данное мероприятие, мы, конечно, его рассмотрим. Пока такого рода документов у нас нет", - отметил дипломат на встрече с журналистами в Каире.

Он также подчеркнул, что перенос российско-арабского саммита на фоне проведения саммита мира в Шарм-эш-Шейхе некорректно считать дипломатической неудачей Москвы, и отметил, что приоритетом РФ на Ближнем Востоке была и остается нормализация ситуации.

"Мы не соревнуемся с США, наша цель - обеспечить стабильность в регионе. Если [президент США Дональд] Трамп добьется окончательного прекращения войны в Газе, это будет исключительно в наших интересах", - указал Бакланов.

13 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в кулуарах саммита мира в Шарм-эш-Шейхе объявил, что конференция по вопросам восстановления сектора Газа состоится в Египте в ноябре. Точную дату египетский лидер не назвал, однако ранее в Каире неоднократно заявляли, что готовы провести встречу по вопросам восстановления инфраструктуры Газы как только там завершатся боевые действия.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.