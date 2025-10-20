МИД Таиланда заверил в безопасности страны для россиян

Однако там признали случаи похищения граждан РФ с последующим их вывозом в Мьянму для принудительной работы в мошеннических кол-центрах

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 20 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд остается безопасным и гостеприимным местом для россиян и других иностранных гостей, несмотря на случаи похищения граждан РФ с последующим их вывозом в Мьянму для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МИД королевства.

"Таиланд остается безопасным и гостеприимным местом для туристов из всех стран, включая Россию. Мы уделяем большое внимание безопасности и благополучию всех посетителей, а власти поддерживают безопасные условия во всех популярных туристических зонах. Для обеспечения безопасности туристов им настоятельно рекомендуется полагаться на официальные источники информации и проявлять осторожность, прежде чем прибегать к каким-либо услугам или соглашаться на любую высокооплачиваемую работу", - сказал представитель ведомства.

Российские туристы в 2025 году занимают четвертое место по числу посещений Таиланда, при этом Россия является для него крупнейшим европейским туристическим рынком. Турпоток из России в королевство по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с 2024 годом, когда страну посетили 1,48 млн россиян. По итогам этого года ожидается исторический рекорд по числу посещений. Ожидается, что в Таиланде побывают до 2 млн россиян.

Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число. Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в этом году. В частности, в начале октября в Россию вернулась россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме.

В начале 2025 года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с мошенническими центрами преступных группировок на территории Мьянмы, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. человек. Таиландский МИД информировал, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд для репатриации около 10 тыс. жертв мошенников, более половины из которых это граждане Китая.