Глава Ростовской области объявил о новых назначениях в правительстве региона

В частности, министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций возглавил Кирилл Баранчук

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил новых членов правительства региона: заместителем, курирующим здравоохранение и соцразвитие, стала Олеся Старжинская, а министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций возглавил Кирилл Баранчук. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

19 сентября победивший на выборах Юрий Слюсарь вступил в должность губернатора Ростовской области. В этот же день он отправил правительство региона в отставку.

"Сегодня назначил Олесю Борисовну Старжинскую своим заместителем. Ранее она занимала руководящие посты в РостГМУ, включая должность проректора по стратегическому развитию и цифровой трансформации, а также исполняла обязанности ректора. В правительстве Олеся Борисовна будет курировать здравоохранение, сферу труда и социального развития, а также управление ЗАГС и службу занятости населения", - написал Слюсарь.

Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области возглавил Кирилл Баранчук. Также Слюсарь назначил заместителем министра здравоохранения, исполняющим обязанности главы министерства, Наири Варданяна, ранее он возглавлял одну из городских поликлиник Ростова-на-Дону и работал в управлении здравоохранения города.

"Уверен, что профессионализм и опыт новых руководителей помогут нам эффективно решать задачи, стоящие перед регионом", - подчеркнул Слюсарь.

О кадровых изменениях в правительстве Ростовской области

После отставки бывшего губернатора Василия Голубева с ноября 2024 года в регионе произошли резонансные задержания членов правительства в рамках дел, связанных с должностными преступлениями. Фигурантами уголовных дел стали замгубернатора Виталий Кушнарев, замгубернатора региона - министр финансов Лилия Федотова, замглавы региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. У советника губернатора Виктора Гончарова проходили обыски, а заместителя главы Минцифры задержали по делу о превышении полномочий.

Также ранее Слюсарь подписал указы об увольнении первого заместителя губернатора Игоря Гуськова и заместителя губернатора Андрея Пучкова. В отставку был отправлен ряд региональных министров. Свои посты покинули министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.