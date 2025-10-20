Эксперт Степанов: США готовят новые плацдармы для сохранения контроля в Латинской Америке

Недавний инцидент с уничтожением американскими военными колумбийской рыбацкой лодки и последовавшая за этим резкая риторика между президентами двух стран обнажили глубинные противоречия, свидетельствующие о смене прежних моделей контроля на прямую конфронтацию, отметил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. США под лозунгом борьбы с наркотерроризмом стремятся сохранить свое влияние в странах Латинской Америки; при этом, теряя инструменты контроля в одних странах, Вашингтон наращивает силовое и политическое присутствие в других, например, Эквадоре и Боливии. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Мы видим развитие тренда по силовому подчинению стран Латинской Америки, которые выбиваются из общего проамериканского формата. Под предлогом борьбы с "наркотерроризмом" Соединенные Штаты разворачивают масштабную кампанию по переформатированию региональной обстановки и подавлению любых центров самостоятельной политики. Теряя рычаги влияния в Каракасе и Боготе, Вашингтон в срочном порядке ищет новые точки опоры. Для концентрации Вооруженных сил США в регионе с высокой долей вероятности теперь будут использовать Эквадор, с которым восстановлено максимальное сотрудничество, в том числе в военной сфере, и Боливию", - сказал он.

Эксперт пояснил, что недавний инцидент с уничтожением американскими военными колумбийской рыбацкой лодки и последовавшая за этим резкая риторика между президентами двух стран обнажили глубинные противоречия, свидетельствующие о смене прежних моделей контроля на прямую конфронтацию. Точно так же гибридная война, развязанная Вашингтоном против Венесуэлы под предлогом якобы недостаточно активной борьбы с контрабандой наркотиков, в ходе которой в международных водах Карибского моря ВМС США уничтожили по меньшей мере пять скоростных лодок с находившимися на них людьми, говорит о немощности американской дипломатии и переходе к откровенной агрессии и военным интервенциям.

Новые прокси

По мнению Степанова, следующим блокпостом проецирования силы Вашингтона может стать Эквадор, который при военной поддержке США превратился в ключевой региональный наркохаб и где при администрации Даниэля Нобоа, обратившегося к Трампу за помощью в борьбе с наркосиндикатами, военное и военно-техническое сотрудничество было восстановлено в максимальном объеме. В сентябре президент республики выступил с инициативой проведения референдума по вопросу снятия конституционного запрета на размещение на территории страны иностранных военных баз. Уже сейчас планируется возведение новых военных объектов, включая базу материально-технического обеспечения ВМС с комплексным присутствием подразделений морской пехоты и высокой вероятностью развертывания новейшей авиации, такой как F-35 и F-22, а также стратегических разведывательных и ударных дронов на местных аэродромах.

Кроме того, считает эксперт, крайне тревожным сигналом является решение о передаче США для использования в качестве военной базы Галапагосских островов - уникальной экосистемы и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект комплексной безопасности в островном регионе и Инструкция по осуществлению соглашений о сотрудничестве между Эквадором и Соединенными Штатами были утверждены 10 декабря 2024 года. Это, по мнению специалистов, говорит об окончательной утрате южноамериканской республикой суверенитета и переходе в сферу влияния Белого дома.

Вторым претендентом на роль регионального прокси Вашингтона Степанов считает Боливию, где оба ключевых кандидата на предстоящих выборах являются проамериканскими и выступают за максимальное сближение с США. Это говорит о высокой вероятности политического переформатирования страны с последующим использованием ее территории в качестве плацдарма для проецирования военной силы.