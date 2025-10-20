Реклама на ТАСС
ГД приоритетно рассмотрит законопроект об усилении наказания за диверсии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "в условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий"
13:00
обновлено 13:16
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект рассмотрим в приоритетном порядке. <…> Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Председатель ГД направил законопроект в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

О законопроекте

Документ внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами всех фракций во главе с Володиным. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Предлагается дополнить статью 281.1 (содействие диверсионной деятельности) положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

Также проектом предусмотрены изменения в статью 205.1 (содействие террористической деятельности). Предлагается установить уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. За такое преступление также может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или пожизненное заключение.

Предлагается снизить до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, включив в него участие в диверсионном сообществе. Нововведения предусматривают и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения осужденных за совершение диверсий, содействие диверсионным действиям, прохождение обучения для последующего осуществления диверсий, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Предполагается, что виновным в совершении указанных преступлений не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.  

