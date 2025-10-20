Кабмин одобрил законопроект о продлении интеграции Донбасса и Новороссии

Полная интеграция регионов должна быть осуществлена до 1 марта 2028 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, продлевающий срок переходного периода до полной интеграции Донбасса и Новороссии в РФ до марта 2028 года. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы", - сказазано в материалах заседания.

Как рассказала ТАСС исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России (АЮР) Анастасия Милютина, в документе предлагается продлить срок особенностей правового регулирования отдельных отношений на территориях воссоединенных регионов.

"Поправками предлагается внести изменения в четыре федеральных конституционных закона о принятии в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Изменениями продлевается срок переходного периода, в течение которого должны быть урегулированы вопросы интеграции воссоединенных субъектов в экономическую, финансовую, правовую системы и систему органов государственной власти России. Таким образом, полная интеграция регионов должна быть осуществлена до 1 марта 2028 года", - сказала она. По словам Милютиной, для управления интеграцией воссоединенных субъектов наделяется соответствующими полномочиями образованный правительством России специальный коллегиальный орган - рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта.

Милютина добавила, что помимо указанных изменений, проектом закона предусматривается возможность перехода права собственности на жилые помещения, имеющие признаки бесхозяйного имущества, в публичную собственность, а также определяются условия и порядок выплаты соответствующей компенсации гражданам России. Предусматривается и возникновение в силу закона права государственной собственности на имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может принадлежать гражданам и юридическим лицам.

"В целом предлагаемый законопроект нацелен на положительные изменения в социально-экономическом развитии воссоединенных регионов, их полную системную интеграцию как субъектов Российской Федерации", - резюмировала исполнительный директор - руководитель аппарата АЮР.