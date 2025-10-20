ГД 21 октября обсудит ратификацию договора о партнерстве с Венесуэлой

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 21 октября обсудят ратификацию договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета палаты парламента.

"Рассмотрим законопроект 21 октября", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Договор на ратификацию в Госдуму 16 октября внес президент РФ Владимир Путин. Документ расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сферах, в том числе в энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

В пояснительной записке указано, что в рамках договора страны также будут поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, расширять действующие и создавать новые "механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес". Парламент Венесуэлы ратифицировал документ 30 сентября, а 7 октября президент Николас Мадуро подписал декрет о вступлении договора в силу.

Как отмечал ранее Володин, подписанный договор "выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества".