Вице-спикер СФ оценила двусторонние связи между Россией и КНДР

По словам Инны Святенко, отношения Москвы и Пхеньяна находятся на пике развития

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в настоящее время находятся на пике развития. Об этом сообщила заместитель председателя Совфеда Инна Святенко на встрече с руководителем группы содействия развитию корейско-российской дружбы в Верховном народном собрании КНДР Ли Чхоль.

"Благодаря особому вниманию лидеров наших стран: президента России Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына и восстановившимися между ними теплыми доверительными отношениями - двусторонние связи сегодня находятся на пике своего развития", - сказала она.

Зампредседателя СФ также отметила, что саммит в Пхеньяне в июне 2024 года, а также ставшее его результатом подписание межгосударственного документа - Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР - "стали эпохальными событиями, которые имеют колоссальные значения для повышения взаимодействия" двух стран.