ГД 21 октября рассмотрит проект об ужесточении регулирования рекламы энергетиков

Предлагается исключить из рекламы энергетических напитков обращение к несовершеннолетним, а также упоминания о содержании в них витаминов или биологически активных добавок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 21 октября, рассмотрят во II чтении законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления, а также не должна быть обращена к несовершеннолетним. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Законопроект планируем рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 21 октября", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Законопроектом предлагается исключить из рекламы энергетических напитков обращение к несовершеннолетним, а также упоминания о содержании в них витаминов или биологически активных добавок. Кроме того, согласно инициативе, любая реклама энергетиков должна будет обязательно содержать указание о том, что их чрезмерное употребление несет вред для здоровья, сообщила пресс-служба.