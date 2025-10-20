Джабаров: Россия высоко ценит твердую поддержку руководства КНДР в СВО

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия высоко ценит твердую поддержку руководства Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на встрече с руководителем группы содействия развитию корейско-российской дружбы в Верховном народном собрании КНДР Ли Чхолем.

"Мы высоко ценим твердую поддержку руководства КНДР в специальной военной операции на Украине, и в целом внешнеполитического курса России на мировой арене", - сказал он.

Сенатор также напомнил, что в ходе пресс-конференции по итогам празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин "особо отметил доблесть и самоотверженность корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами, ценой собственной крови и даже жизни, приближали освобождение Курской земли".

"Подвиг ваших воинов имел огромный отклик среди российского народа и очень положительный отклик в адрес вашего руководства, в адрес ваших военных. Российский народ никогда не забудет бессмертного подвига братьев по оружию. Имена корейских героев, павших на поле боя, навечно останутся в наших сердцах. Мы всегда будем чтить их наравне с нашими соотечественниками", - подчеркнул он.

Между РФ и КНДР с 2024 года действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает в том числе и взаимную оборону. Военнослужащие КНДР, верные союзническому долгу, принимали участие в освобождении отдельных районов Курской области от вторгшихся в них украинских формирований. Мужество и важную роль корейских военных в обороне региона отмечали президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.