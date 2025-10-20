ТАСС: парламентские слушания на тему демографии и ИИ пройдут в ГД 20 ноября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совет Думы принял решение провести 20 ноября парламентские слушания на тему демографии и искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

"На Совете принято решение провести в Госдуме парламентские слушания на тему: "Демографические вызовы и искусственный интеллект". Слушания намечены на 20 ноября", - сказал собеседник агентства.

Организация слушаний возложена на комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.