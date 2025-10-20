Депутат Гурулев: Запад хочет, чтобы РФ увязла в украинском конфликте до 2030-х

По словам депутата ГД, российское общество сохраняет сплоченность и стремление к помощи участникам специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Запад заинтересован в том, чтобы Россия оставалась втянута в украинский конфликт как можно дольше, вплоть до 2030-2031 годов. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев ("Единая Россия") в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"По заявлениям западных политиков, того же [министра обороны Германии Бориса] Писториуса, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, которые, по их словам, собираются к 2029-2030 годам пойти на войну с Россией, есть несколько моментов довольно серьезных. <…> Даже если эти деятели будут стремиться воевать с Россией, для них, конечно, очень важно, чтобы до 2030, до 2031 года Россия увязла в Украине. Нам это не надо совершенно. Но мы должны выполнить те цели и задачи, которые есть, чтобы Украина не была больше никогда антироссией", - сказал Гурулев.

По его словам, российская сторона не высказывала желания вести боевые действия против Запада. "Когда западники заявляют о готовности с нами воевать, вы слышали хоть из уст одного нашего политика желание воевать с Западом? Никто, ни президент [России Владимир Путин], ни остальные - никто никогда не говорил, что мы собираемся идти там куда-то с кем-то воевать", - отметил депутат.

Гурулев добавил, что российское общество сохраняет сплоченность и стремление к помощи участникам специальной военной операции. "Сегодня у нас часть воюет, а вся остальная страна помогает", - сказал он.

По мнению парламентария, в конечном итоге "Украина не будет антироссией, цели по денацификации и демилитаризации должны быть выполнены". "Я думаю, об этом в том числе будет разговор у президентов [России и США], который будет происходить в Будапеште", - резюмировал Гурулев.