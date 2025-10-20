Глава Коми предложил кандидатуру Братыненко на пост премьер-министра региона

Голосование пройдет на внеочередном заседании госсовета республики 21 октября

СЫКТЫВКАР, 20 октября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн предложил на пост председателя правительства республики вновь кандидатуру Дмитрия Братыненко, который занимает эту должность с февраля 2025 года. Ключевые кандидатуры в правительстве Коми будут рассмотрены на внеочередном заседании Госсовета Коми 21 октября, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Я уверен, что предложенные мной кандидатуры будут поддержаны депутатами Государственного совета, фракцией "Единой России". Кандидатуры достойные, вы их всех прекрасно знаете: на должность председателя правительства Республики Коми будет предложен Братыненко Дмитрий Федорович, на должность министра финансов Республики Коми - [нынешний министр] Казаков Владимир Викторович, на должность постоянного представителя Республики Коми при президенте России - Миронов Николай Михайлович, на должность представителя Республики Коми в Северо-Западном федеральном округе - Науменко Алиса Викторовна", - привела пресс-служба слова Гольдштейна в ходе его встречи со спикером регионального парламента Александром Макаренко.

В соответствии со статьей 84 Конституции Коми глава региона вносит на согласование в Госсовет республики предложения по назначению на должности председателя правительства региона, его первого заместителя, министра финансов, представителей Коми в Российской Федерации и ее субъектах, на территориях иностранных государств.

Обязанности постоянного представителя Коми при президенте исполняет Миронов. Постпредство Коми в Санкт-Петербурге возглавляет Марина Каракчиева, которую назначил на должность 27 апреля 2022 года прежний глава региона Владимир Уйба. Алиса Науменко занимает должность председателя комитета по молодежной политике Коми.