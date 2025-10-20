Лавров: РФ готова сотрудничать со всеми странами на основе равноправия
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия готова "с открытыми объятиями" сотрудничать со всеми, кто намерен выстраивать отношения на основе равноправия и взаимоуважения, но не диктата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы с открытыми объятиями готовы сотрудничать со всеми, кто будет делать это на основе равноправия, взаимного уважения, а не путем диктата", - сказал глава МИД РФ в интервью для документального проекта, посвященного 80-летию режиссера Никиты Михалкова.
"А когда нам говорят, мол, "так и быть, сюда мы вас приглашаем", "здесь можете флаг поднять, а здесь никакого гимна не будет", то это унизительно. Но я все равно понимаю спортсменов, которые едут и побеждают. Они достойно себя ведут. Это не их вина", - добавил министр.
По словам Лаврова, "в тех сферах, от которых зависит жизнеобеспечение государства (безопасность, технологии, продовольствие), надо быть самодостаточными, либо искать партнеров, которые не заражены западной "болезнью" - постоянно жить за счет других и всех принуждать к повиновению". Глава МИД РФ подчеркнул, что такие партнеры есть в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.