Лавров: РФ готова сотрудничать со всеми странами на основе равноправия

По словам главы МИД России, "в тех сферах, от которых зависит жизнеобеспечение государства, надо быть самодостаточными, либо искать партнеров, которые не заражены западной "болезнью"

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия готова "с открытыми объятиями" сотрудничать со всеми, кто намерен выстраивать отношения на основе равноправия и взаимоуважения, но не диктата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы с открытыми объятиями готовы сотрудничать со всеми, кто будет делать это на основе равноправия, взаимного уважения, а не путем диктата", - сказал глава МИД РФ в интервью для документального проекта, посвященного 80-летию режиссера Никиты Михалкова.

"А когда нам говорят, мол, "так и быть, сюда мы вас приглашаем", "здесь можете флаг поднять, а здесь никакого гимна не будет", то это унизительно. Но я все равно понимаю спортсменов, которые едут и побеждают. Они достойно себя ведут. Это не их вина", - добавил министр.

По словам Лаврова, "в тех сферах, от которых зависит жизнеобеспечение государства (безопасность, технологии, продовольствие), надо быть самодостаточными, либо искать партнеров, которые не заражены западной "болезнью" - постоянно жить за счет других и всех принуждать к повиновению". Глава МИД РФ подчеркнул, что такие партнеры есть в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.