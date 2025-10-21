Нарышкин: борьба за преимущества в освоении ИИ становится конфликтной зоной

Директор СВР не исключил, что в будущем эти технологии окажутся способны повлиять на порядок ядерного сдерживания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Борьба за получение стратегического преимущества в освоении искусственного интеллекта (ИИ) становится новой конфликтной зоной, не исключено, что в будущем эти технологии окажутся способны повлиять на сложившийся порядок ядерного сдерживания. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, текст размещен на сайте СВР РФ.

"Новой конфликтной зоной становится борьба за получение стратегического преимущества в освоении цифровых технологий, прежде всего искусственного интеллекта. По ряду зарубежных оценок, его производительность удваивается каждые шесть месяцев. В крупнейших ИТ-корпорациях прогнозируют, что уже в ближайшие три года искусственный интеллект сможет самостоятельно совершать научные открытия, а это в свою очередь повлечет революционные изменения в военной сфере, энергетике и международных финансах, - сказал Нарышкин. - Не исключается, что в будущем эти технологии окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и, к сожалению, на сложившийся порядок ядерного сдерживания".

По словам директора СВР, эти прогнозы и оценки, безусловно, нуждаются в тщательном обсуждении и проверке, в том числе по линии спецслужб. "Но уже сейчас виден масштаб, с которым западные разведструктуры используют новейшие технологии для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, - констатировал он. - Выработка общих методов и средств противодействия дипфейкам, блокирования спутниковых сигналов противника, пресечения цифровых каналов финансирования противоправных протестов становится ключевым вопросом в плане предотвращения цветных революций".