Нарышкин: Киев плюет на настрой администрации Трампа по урегулированию конфликта

Киев © Sergei Chuzavkov/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Киевский режим "откровенно плюет" на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает все, чтобы спровоцировать его эскалацию. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, текст размещен на сайте СВР РФ.

"Кризис и распад единого западного центра силы дают возможность другим - незападным - государствам обустраивать свою региональную периферию без назойливого американского и европейского вмешательства. Так называемые средние державы, даже продолжая оставаться союзниками США, все чаще продвигают собственную повестку. И эта повестка далеко не всегда совпадает с повесткой могущественного спонсора. В ряде случаев это приводит к резкому росту напряженности, что хорошо видно на примере Украины или Израиля. Так, киевский режим откровенно плюет на настрой администрации Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает все, чтобы спровоцировать его эскалацию", - отметил Нарышкин.

Директор СВР добавил, что "на Ближнем Востоке агрессивные действия ультраправого руководства Израиля при пассивном отношении Вашингтона поставили под угрозу почти все страны региона и обнулили формировавшиеся десятилетиями подходы к обеспечению безопасности".