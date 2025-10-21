Нарышкин: лидеры ЕС готовы предложить Европе только русофобию

Глава СВР отметил, что Европа не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям

Редакция сайта ТАСС

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Макроны, Мерцы и всякие Каллас могут предложить Европе только русофобию и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ. Текст размещен на сайте СВР.

"Европа, которая после Второй мировой войны привыкла жить под американской оккупацией, никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. В МИД европейских стран царит пессимизм, связанный с отсутствием у государств ЕС и евроНАТО средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности на континенте, - отметил Нарышкин. - Звучат обвинения в адрес Вашингтона. Дескать, цитирую, "вместо того, чтобы бросить все силы на восстановление статус-кво, США пополнили лагерь "ревизионистов" в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов". "Что и говорить - страшное преступление перед либеральной демократией!" - прокомментировал глава СВР.

"Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", - это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией", - подчеркнул Нарышкин.

По его словам, поступающая в СВР информация убедительно свидетельствует, что мир сегодня переживает самый хрупкий для международной безопасности момент после Второй мировой войны, а именно - период качественной трансформации глобального порядка. "Однополярная западноцентричная система однозначно прекратила свое существование. Показательно, что из этого исходят буквально все закрытые западные прогнозы развития международной обстановки, с которыми мне доводилось знакомиться", - добавил Нарышкин.

Он заметил, что новый миропорядок еще только формируется. "По некоторым натовским оценкам, период так называемой геополитической неопределенности продлится вплоть до примерно 2035 года, но за право определять контуры и правила этого будущего миропорядка уже сейчас идет ожесточенная борьба между крупнейшими глобальными и региональными центрами силы. И наша общая и, пожалуй, главная задача состоит в том, чтобы адаптация к новой реальности прошла без большой войны, как это бывало на прошлых исторических этапах", - подчеркнул директор СВР РФ.

"Задача эта, безусловно, трудная, поскольку требует от всех без исключения игроков хладнокровия, ответственности и умения идти на компромиссы. Эти качества, к счастью, сохранились на Востоке, но почти утрачены на Западе", - констатировал он.