Рябков назвал вбросом сообщения об отложенной встрече Лаврова и Рубио

По словам замглавы МИД РФ, нельзя отложить то, что не было согласовано

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия будет и далее сталкиваться со вбросами со стороны западных ресурсов. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию в СМИ о том, что якобы встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена.

"Я хочу подчеркнуть, что нельзя отложить то, что не было согласовано. И мы будем и впредь, я уверен, сталкиваться с ситуацией, когда разные информресурсы, особенно западные, будут безосновательно заниматься вбросами, для того чтобы создавать информповоды, чтобы шли спекуляции, возникали вопросы, все это тиражировалось, всячески препарировалось, причем в нужном именно западникам ключе", - отметил высокопоставленный дипломат.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что встреча Лаврова и Рубио, готовившаяся в последние дни, была отложена на неопределенный срок.