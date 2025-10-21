Рябков: о графиках встреч Лаврова и Рубио говорить преждевременно

Это пока только идея, заявил замглавы МИД России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Время встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио называть рано, это пока только идея, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Ни до телефонного разговора, ни в ходе вчерашнего телефонного разговора [Лаврова и Рубио] в конкретном плане вопрос о встрече не поднимался", - сказал замминистра журналистам.

"Как идея это существует. Но о графиках говорить преждевременно", - подчеркнул он.

По словам Рябкова, "любой столь значимый контакт должен быть должным образом подготовлен". "Он требует внимательного прохождения фазы "домашней работы", - пояснил дипломат. И заверил: "Вот именно этим мы сейчас и занимаемся".

"Фактура такова, что президентское общение - телефонные переговоры президента [России Владимира] Путина с президентом [США Дональдом] Трампом на прошлой неделе - включали в том числе и тему последующих шагов. Один из аспектов таких шагов - это, разумеется, контакт министра иностранных дел Лаврова с госсекретарем Рубио", - констатировал Рябков. Он напомнил, что в понедельник "соответствующий контакт состоялся".

"Мы теперь занимаемся проработкой того, что обсудили министр и госсекретарь", - сообщил замминистра иностранных дел РФ.