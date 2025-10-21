Рябков: ЕС и НАТО работают на срыв всего

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия научилась этому противостоять

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза и НАТО выступают в качестве деструктивных сил на международной арене и работают на срыв всего. Россия научилась этому противостоять, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя риски срыва встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште.

"Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. То есть нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это вот единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене. Соответственно, не удивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями. Мы к этому готовы, у нас есть понимание, как этому противостоять", - указал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице.

17 октября Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште. Позднее сам Зеленский признал, что на встрече представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. СМИ по итогам также сообщали, что Трамп отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk.