Нарышкин: Британия и страны ЕС применяют против России все рычаги

Директор СВР РФ отметил, что речь идет также и об организации террористических операций и военных ударов "силами украинских прокси"

Редакция сайта ТАСС

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Великобритания и ведущие страны Евросоюза (ЕС) задействуют против России все доступные рычаги - от экономических мер до организации террористических операций и военных ударов "силами украинских прокси". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Текст размещен на сайте СВР.

"Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси", - подчеркнул он.

По словам Нарышкина, приходится работать в условиях международной турбулентности, вызванной переходом от американо-центричной к многополярной системе. "В информационном поле за этим "стыковочным периодом" закрепилось название мирового беспорядка. Хотя череда недавних международных кризисов позволяет говорить скорее о мировом "беспределе", - добавил он. - Укрепляющимся центрам силы приходится доказывать устойчивость к давлению со стороны западных государств и их спецслужб, которые предсказуемо стремятся не допустить формирования многополярности".

"Государства нашего Содружества находятся на переднем крае борьбы за новую справедливую архитектуру международной безопасности. Как бы ни был глубок кризис стратегического мышления на Западе, геополитическая максима "кто владеет Евразией, тот владеет миром" остается неизменной, - добавил он. - В этом столкновении мы, что называется, испытываем новейшие стратегии и тактики противодействия деструктивному внешнему вмешательству. Его масштабы давно перешагнули узкую сферу "цветных революций".