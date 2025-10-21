Путин назначил посла России в Сьерра-Леоне

Им стал Андрей Столяров

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сьерра-Леоне. Соответствующий указ опубликован.

"Назначить Столярова Андрея Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне", - говорится в тексте документа.

Столяров родился в 1964 году, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Ранее занимал должность заместителя директора департамента Африки МИД РФ.

В декабре 2024 года правительство России приняло распоряжение о возобновлении работы посольств в Нигере и Сьерра-Леоне, а также об учреждении диппредставительства в Южном Судане.